Kilis'te aşırı sıcaklar etkili

Kilis’te aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken, bazı vatandaşlar gölgede banklarda oturmayı tercih ediyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde aşırı sıcaklar etkili oluyor. Kilis’te son 3 gündür etkili olan aşırı sıcaklar yüzünden vatandaşlar, gölge yerleri tercin ediyor. Gün içerisinde 3538 arasında değişin aşırı sıcaklar nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıkmaz iken bazı vatandaşlarda gölgede banklarda oturarak zaman geçiriyor. Aşırı sıcakların Kilis’te bir süre daha etkili olacağı bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.