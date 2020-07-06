Kilis’te korana vakalarının artışı sürüyor

Kilis’te, son günlerde yükselen korona virüs vakalarının yükselişinin sürdüğü kentte vatandaşların tedbir almamaları dikkat çekiyor.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. 23 Haziran tarihinde 348 olan korona vakası, 29 Haziran’da 387’ye, 3 Temmuz itibariyle ise 450’ye, 6 Temmuz itibariyle 492’ye yükseldi. Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 115 kişi korona hastası bulunuyor. Bugün itibariyle 68 kişi Kilis Devlet Hastanesinde, 47 kişi KYK yurdunda karantinada, 3 kişi ise yoğun bakımda bulunurken, 2 kişi de hayatını kaybetti. 372 kişide tedavi olduktan sonra hastaneden taburcu edildi.

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların büyük bölümü korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak dolaşmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.