Kilis´te 20 kaçak göçmen yakalandı

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<br>Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´te, şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 20 göçmen ile 2 organizatör yakalandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi ve Yaşar Aktürk Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.G.K. ile M.C.A.nın kullandıkları otomobilleri şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda kimlik kontrolü yapan ekipler Suriye uyruklu 20 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi. Kaçak göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, otomobil sürücüleri M.G.K. ve M.C.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU<br>2020-07-07 11:17:10<br>

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