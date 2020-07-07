Suriye'den Türkiye'ye geçen 20 kişi yakalandı

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Suriye’den Kilis'e kaçak yollarla gelen 20 yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi ve Yaşar Aktürk Mahallesi'nde 2 minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada 20 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Araç sürücüleri M.G.K. ile M.C.A. adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu 20 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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