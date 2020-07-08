Kaplan’a Kilis’ten ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaplan’a Kilis’ten ziyaret

İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'ı Kilis'in ilçe kaymakamları ile İl Genel Meclisi başkanı Şıhmehmet Yalçın ziyaret etti.

Kaplan’a Kilis’ten ziyaret

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’ı Kilis’in ilçe kaymakamları ile İl Genel Meclisi başkanı Şıhmehmet Yalçın ziyaret etti.
İl Genel Meclisi başkanı Şıhmehmet Yalçın, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’ı ziyaret ettiler.
TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kilis’in Polateli, Elbeyli, Musabeyli ilçe Kaymakamları ile İl Genel Meclisi başkanına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.
Kaplan ailesinin Elbeyli ilçesinde okul başta olmak üzere bir çok alanda hayırsever olarak yatırımları bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bulut Yabancı STK temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bulut Yabancı STK temsilcileri ile bir araya ...
Kilis Zeytinyağı Tanıtım gurubu istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kilis Zeytinyağı Tanıtım gurubu istişare toplantısı ...
Kilis’te salça telaşı başladı
YEREL HABERLER Kilis’te salça telaşı başladı
Suriye'den Türkiye'ye geçen 20 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Suriye'den Türkiye'ye geçen 20 kişi yakalandı
Belediye çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Belediye çalışmalarına hız verdi
Yüzyıllara meydan okuyan devlip ile dövme üretiliyor
YEREL HABERLER Yüzyıllara meydan okuyan devlip ile dövme üretiliyor
Kilis´te 20 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 20 kaçak göçmen yakalandı
Kilis’te korana vakalarının artışı sürüyor
YEREL HABERLER Kilis’te korana vakalarının artışı sürüyor
Kilis´te 4 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 4 kaçak göçmen yakalandı
Kilis'te aşırı sıcaklar etkili
YEREL HABERLER Kilis'te aşırı sıcaklar etkili

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X