Kilis'te çaya giren Suriyeli genç boğuldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, serinlemek için Afrin çayına giren Suriyeli İbrahim Halil Mohammed (16), akıntıya kapılarak boğuldu.
Suriye uyruklu İbrahim Halil Mohamed ile aynı yaştaki A.E.Ö. serinlemek için Duruca köyünden geçen Afrin çayına girdi. Akıntıya kapılan Mohamed bir süre sonra gözden kayboldu. A.E.Ö. durumu jandarmaya bildirdi. AFAD ile jandarma ekipleri, yaptığı aramada Mohamed´in cansız bedenine ulaştı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan İbrahim Halil Mohamed´in cesedi otopsi için devlet hastanesine kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-07-09 19:17:25
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