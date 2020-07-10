Kilis'te gölet ve barajlar tabelalı uyarı

Kilis'te, uyarılara rağmen vatandaşların serinlemek amacıyla girdiği gölet ve barajlara uyarı tabelaları asıldı.
Kilis'teki gölet ve barajlara Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından asılan uyarı tabelalarındaki "Dikkat ölüm tehlikesi, gölet ve barajlara girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısı dikkat çekiyor. Yetkililer, Havaların ısınmasıyla birlikte gölet ve barajlarda serinlemek için girilmemesi gerektiği, gölet ve barajlarda yüzmek çok tehlikeli olduğunu ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.