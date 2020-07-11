Kilis'te 1 köy, karantinaya alındı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elbeyli'nin Selmincik köyünde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri, pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-07-11 11:35:09



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