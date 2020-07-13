Rektör Karacoşkun'un 15 Temmuz Mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Karacoşkun'un 15 Temmuz Mesajı

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un 115 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karacoşkun'un 15 Temmuz Mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un 115 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 15 Temmuz 2016 gecesinde başlayan, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef alan hain işgal ve darbe girişimi olduğunu ifade ederek, “Yöneticilerimizin feraseti ve milletimizin destansı mücadelesi neticesinde engellenmiş; büyük mücadelelerle koruyup yeşerttiğimiz cumhuriyetimiz ve demokrasimiz, 16 Temmuz sabahına alnı ak başı dik uyanmıştır. Allah'a binlerce şükürler olsun ki; karanlık gecenin sabahında, küresel zorbalara büyük bir huşuyla itaat edenler, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu topraklara ihanet edenler değil; ezanlara, selalara hürmet edenler, Türkiye dendiğinde yüreğinin teli titreyenler, burnunun direği sızlayanlar kazanmıştır.Geride 250 şehit ve binlerce yaralı bırakan bu alçakça kalkışmanın başarısızlığa uğratılması ve sonrasında atılan tarihi adımlarla Türkiye, artık yepyeni bir döneme girmiştir.Şundan eminiz ki; bu güzel ülke, bu cennet vatan, artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. Ve iyi bilinmelidir ki, 15 Temmuz’da kanımızla, canımızla koruduğumuz emanetimizin, davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejiler ve kirli işbirlikleriyle kaybedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Aradan bin yıl da geçse ihaneti de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız.Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen 15 Temmuz’un yıldönümü vesilesiyle şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve hepsini şükranla anıyoruz. Zalimlerin ise hem bu dünyada hem de ahirette yaptıklarının hesabını vereceklerine tüm kalbimizle inanıyoruz” ifadesine ver verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye'nin hizmet götürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Belediye'nin hizmet götürme çalışmaları sürüyor
Sınır kapısında 200 saka ve muhabbet kuşu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sınır kapısında 200 saka ve muhabbet kuşu ele ...
Sınırda saka kuşu ile sigara ele geçildi
YEREL HABERLER Sınırda saka kuşu ile sigara ele geçildi
Kilis’te korana vakaları tavan yaptı
YEREL HABERLER Kilis’te korana vakaları tavan yaptı
Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen 6 kişi yakalandı
Çobanbey Sınır Kapısında 263 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Çobanbey Sınır Kapısında 263 adet kaçak cep telefonu ...
Kilislilerin motosiklet sevdası korona dinlemiyor
YEREL HABERLER Kilislilerin motosiklet sevdası korona dinlemiyor
Ayasofya Caminin ibadete açılması nedeniyle lokma dağıtıldı
YEREL HABERLER Ayasofya Caminin ibadete açılması nedeniyle lokma ...
Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımları sürüyor
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubunun yardımları sürüyor
Kilis'te 1 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kilis'te 1 köy, karantinaya alındı
Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kıldılar
YEREL HABERLER Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması nedeniyle şükür ...
Elbeyli’de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elbeyli’de bir köy karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X