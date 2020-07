Milletvekili Dülger’in 15 Temmuz mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, mesajında "15 Temmuz zaferimiz büyük bir fedakârlığın eseridir. Hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer yandan dünyada az bulunur bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz, tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakârlık vardır, azim ve cesaret vardır. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ Terör Örgütü ( FETÖ/ PDY) tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajanda ile devletin yönetimini ele geçirmeye Ülkemize, Milletimize, milli iradeye, demokrasimize ve ortak değerlerimize yönelik gerçekleştirilen askeri kalkışma görünümündeki terör eylemi ve planlı darbe girişimi ile 2400 yıldan beri Dünya yüzünde devlet olan Türk 'ün tarih sayfasına ve demokrasi tarihimize kara bir sayfa açılmaya çalışılmıştır. Ancak, millet olma hasletine sahip olan ve ecdadından aldığı miras olan milli şuurla Türk Milleti, ülkemizin bekası için tarihinin en güçlü devlet, millet birlikteliğini göstermiştir. Çanakkale savaşlarında düşmanın dışardan saldırmak suretiyle Milletin istiklal ve istikbalini ayaklar altına almak ve vatanı parçalamak gibi hain emellerine karşılık 15 Temmuz gecesi bu kez hem içerden hem de dışardan destek bulan asker görünümündeki hainlerin, yine istiklal ve istikbalimize kast eden kalkışması karşısında şanlı tarihimize bir sayfa daha ekleyerek tüm Dünyaya söz konusu vatansa gerisinin teferruat olduğunu" bir kez daha göstermiş, işte bundan dolayı da o karanlık meşum gece, verilen destansı mücadeleyle parlak bir zafere dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişinin adı olduğunu vurgulayan Dülger mesajında, "15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete karşı demokrasi mücadelesinin adıdır. Karşılarında bu yola beyaz kefeniyle çıkmış bir dünya liderinin, demokrasi kahramanının, attığı her adımda Allah'ı ve Milletini düşünen, Milletinin, Ülkesinin, Devletinin yoluna başını koymuş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere ikinci kurtuluş mücadelesini başlatmış ve Zafer, zafer benimdir diyebilenindir düsturuyla hareket ederek istiklal ve istikbaline uzanan elleri kırmıştır.Başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimizin her bir ferdi bulunduğu yeri Okçular Tepesi kabul etmiş, TBMM başkanımız ve 107 Milletvekili olarak bizler TBMM ni, Vali ve Belediye Başkanlarımız milleti ile meydanları, yolları köprüleri velhasıl milletimiz tüm sathı vatanı sahabe şuuru ile doldurarak tanklara F16 lara karşı imanlı göğüslerini siper etmişler ve Akif'in dediği gibi 'uzanan el kırılır bu dine' diyerek hain elleri kırmaktan daha da öte genlerini ve de inlerini tarumar etmişlerdir. Milli iradeyi hiçe sayan gafiller, her şeyi inceden inceye hesaplamış ama bir noktayı unutmuşlardı.

İşte o nokta da Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğinin yanı sıra, "Türk milleti ilelebet bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır gerçeğini unutmuşlar, bunun bedelini de canlarıyla ve güneş görmeyerek geçirecekleri ömürleriyle ödemişlerdir. Türkiye; Böyle bir darbe girişimi karşında dahi yolundan şaşmayan, hedeflerinden uzaklaşmayan irtifa kaybetmeyen, kendi kararlarını kendisi veren güçlü ve bağımsız bir ülke olduğunu dün olduğu gibi bugün de göstermiş, yarın da gösterecek dirayette olduğunu da dost düşman herkese de kabul ettirmiştir. Türkiye bundan dolayıdır ki; Yargı, polis, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde kümelenmiş üniformalı teröristlerle yani, ülkemizin geleceğine kast eden; Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) diğer yandan bölücü terör örgütü ile yurt içinde ve yurt dışında hız kesmeden aynı kararlılıkla mücadele etmektedir ve edecektir. O gece yeniden canlanan 'Çanakkale Ruhu’yla bir direniş ve diriliş öyküsü yazan bu milletimin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Evlatlarımıza bırakacağımız onurlu ismimizin yanına o geceki mücadeleyi de bir şeref madalyası olarak bırakacağımızın gururuyla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz Destanını yazan bütün kahramanları gönülden yâd ediyor, hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya da söz veriyorum. Milleti, Vatanı, Bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettardır” ifadelerine yer verdi.

