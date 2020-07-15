Kilis’te maske takma zorunluluğu getirildi

Kilis Valiliği kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle Kilis Valiliği il genelinde maske takma zorunluluğu getirdi. Maske takmanın zorunlu olduğu Kilis’te, ilk günde vatandaşların büyük bölümünün ise maske takmadığı gözlendi.
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