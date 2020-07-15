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Şehit yakınlarını ziyaret

İHA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, şehit yakınlarını ziyaret etti.

Şehit yakınlarını ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, şehit yakınlarını ziyaret etti.
Başkan Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Şehit Jandarma er Abdullah Tekkaş ve Şehit Jandarma Çavuş Nedim Gilgil’in ailelerini ziyaret etti.
Başkan Bulut, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatan için can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz” dedi.

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