15 Temmuz şehitler için mevlit

Kombiye uzak olan petek neden ısınmaz?

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Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle şehitlerin ruhuna mevlit okutuldu.

Tekye Camiinde İl Müftülüğünde görevli din görevlileri tarafından şehitlerin ruhuna mevlidi şerif okutuldu. AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, daire amir ve müdürlerinin katıldığı mevlidi şerif sonrası katılanlara gül suyu ile lokum dağıtıldı.

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