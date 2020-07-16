Kilis´te 4 kaçak göçmen yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´te, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Ö.B.K´nın kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçtakilerin kimlik kontrolünde Suriyeli E.T., M.A., Y.A. ve A.H.'nın yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Kaçak göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, otomobil sürücüsü Ö.B.K. da gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-07-16 09:58:36
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