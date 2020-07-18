"81 ile 81 millet bahçesi" Bakan Kurum sınırın sıfır noktasında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere sınırın sıfır noktasında bulunan Kilis'e geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kilis Valiliğini ziyaret etti. Vali Recep Soytürk'ten brifing aldı. Şeref defterini imzalayan Bakan Kurum'a, AK Parti milletvekilleri Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile diğer ilgililer eşlik etti. Kurum, daha sonra Valilik Toplantı Salonunda İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Kilis'in 23 yaşında genç bir il ol olduğunu ifade ederek, "23 yaşında olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bugüne kadar alt yapıdan üst yapıya kadar, eğitimden sağlığa, turizmden, çevre ve şehircilik alınına kadar, bugünü kadar 4.5 milyar liralık yatırımı Kilis'e kazandırmış bulunuyoruz" dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi çerçevesinde yerinde görmek için Vali, Belediye Başkanı, milletvekilleri ile bir araya gelmek için Kilis'in sorunlarını istişare etmek için Kilis'e geldiğini belirterek, "Sahabeler şehri Kilis, bulunduğu konum itibariyle İpekyolu güzergahında olan bölgesi adına ülkemiz adına tarımıyla, turizmiyle, ön plana çıkmış, ticaretiyle ön plana çıkmış, Kilis'imiz için neler yapabiliriz, birlikte istişare ettik. Kilis'imizin geleceği açısından önemli kararlar aldık.Alınan kararların 2023'e, 2053'e, 2071'e giden yolda, Kilis'in marka şehir olması için güçlü Türkiye'nin güçlü şehirlerinden Kilis'i de bu anlamda güçlü kılacak, projeler olacağına inanıyoruz. Şimdiden projelerimiz Kilis için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Kilis'e 12 okul yapılacak"

Bakan Kurum, Nüfus artıyı nedeniyle Kilis'e okul sıkıntısı bulunduğunu ifade ederek, "Tekel Suma Fabrikasının mülkiyetini hazineye geçiriyoruz. Buradan sağlanacak kaynakla, Özel İdareyi bir kaynak sağlayacağız. Trampa yöntemiyle gerçekleştireceğiz.Şehrimizin ihtiyacı olan 12 okulun, hemde özel idaremizin köylerimize vatandaşlarımıza hizmet etmesi için Trampa işlemini yapmış olacağız. bu çerçevede milli Eğitim Bakanlığımızla, ilgili bakanlarımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizle birlikte, buradaki okullara katkı sağlayacak iş adamlarımızla desteğiyle birlikte en kısa zamanda 12 okulu yaparak, eğitimle ilgili sorunu problemi çözeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"100 köyün yolu yapılacak"

Bakan Kurum, Köy yollarında yıpranmalar olduğunu ifade ederek, "100'e yakın köyümüz var. Köylülerimizin yollarında bu yıpranmadan kaynaklı, yolların yenilenmesi amacıyla Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Özel idaremiz bir proje gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 milyon liralık bir projedir. köylerimizin yıpranan yolları, alt yapıları, düzenlenmesi amacıyla, 5 milyon lirası hibe, 10 milyon lirası kredi desteği olamak suretiyle köylerimizde bütün alanlara girmek suretiyle ihalesini bu yıl içerisinde yapıp imalatına da bu yıl başlayarak, köylerimizin alt yapı sorunlarını çözmüş olacağız" ifadesini kullandı.

"Sokak sağlıklaştırması ve meydan düzenlemesi yapılacak"

Bakan Kurum, Sokak sağlıklaştırması ve meydan düzenlemesi yapılacağını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın paşa hamamı olarak bildiği alanı meydan düzenlemesi yapacağız. Bu meydan düzenlemesi içerisinde renk pasajı, eski belediye binamızı içerisine alan dönüşüm projesi uygulayacağız. bu anlamda riskli binaların kentsel dönüşümle yenilenmesi, meydanın dahada genişletilmesi, meydana bakan binaların, cephelerinin sağlıklaştırılması yapılacak. Paşa hamamına kadar olan sürecek, Mevlevihane kadar Tekye camine kadar, projemizi genişleterek, tüm bu alanı Kilis'imizin tarihine kültürüne sahabeler şehrine yakışacak şekilde ihyasını gerçekleştireceğiz. yıl sonuna kadar vatandaşlarımızla görüşüp, bu yıl içerisinde inşaatlara başlayacağız. Bu kapsamda 8 milyon hibe desteği vereceğiz belediyemize, hem sokak sağlıklaştırması ve meydan düzenlemesi için ihtiyaç halinde kredi desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

"81 ile 81 millet bahçesi"

Bakan Kurum, 81 ile 81 millet bahçesi ile yola çıktıklarını hatırlatarak, "Şuana kadar 212 milyon metrekare millet bahçesini projelendirdik. 23 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Kilis'imize 101 bin metre karelik millet bahçesi kazandıracağız. Karataş parkının bulunduğu alanın yanındaki 27 dönümlük alanı, birbirine yeşil yürüyüş alanı olarak bağlayacağız. İzinde sahabeler şehrine yakışacak, yapıların olduğu sahabelerimizin anısının yaşatılacağı , kırathanelerimizin, kütüphanelerimizin, yürüyüş yollarımızın bisiklet yollarımızın olduğu içerisinde biyolojik göletin olduğu 101 bin metrekare modern yeşil alanın olduğu millet bahçesini kazandırmış olacağız" diye konuştu.

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