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Bakan Kurum: Sosyal konut projemizi kararlıkla sürdüreceğiz

DHA

Bakan Kurum: Sosyal konut projemizi kararlıkla sürdüreceğiz


Reşit ÇELEBİOĞLUEyyüp BURUN/ KİLİS, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamında Kilis'te 735 ev yapılacağını belirterek, "Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar bu projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak için geldiği Kilis´te ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri´ni imzalayan Bakan Kurum daha sonra Vali Recep Soytürk'ten bilgi aldı. Ardından da Valilik Toplantı Salonu'nda İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
KİLİS´E 12 YENİ OKUL
Toplantı sonrası açıklamalar yapan Bakan Kurum, Kilis için önemli kararlar alındığını söyledi. Kentteki nüfus artışına bağlı olarak okul ihtiyacının ortaya çıktığını ifade eden Bakan Kurum, "Kentteki nüfus artışı nedeniyle ciddi şekilde okul ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı giderebilme amacıyla Tekel Suma Fabrikası olarak bilinen araziyi, Hazine mülkiyetine geçiriyoruz. Buradan sağlanacak kaynakla birlikte özel idaremize bir kaynak sağlayacağız. Trampa yöntemi ile bu tahsisi gerçekleştireceğiz. Akabinde de şehrimizin ihtiyacı olan 12 okul için hem de özel idaremizin köylerimize, vatandaşımıza daha iyi hizmet etmesi amacı ile bu trampa işlemini yapmış olacağız" dedi.
KÖY YOLLARI İÇİN 15 MİLYON LİRALIK PROJE
Bakan Kurum bozulan köy yollarının da düzeltilmesi için proje hazırladıklarını söyledi. Proje ile yaklaşık 100 köy yolunun yenileneceğini ifade eden Bakan Murat Kurum, "Yolların yenilenmesi amacıyla bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz, valiliğimiz ve özel idaremiz ile birlikte bir proje gerçekleştirilecek. Yaklaşık 15 milyon liralık bir proje olacak. Köylerimizin yıpranan yollarının, alt yapılarının yenilenmesi amacıyla yapılan bir proje. 5 milyon lirası hibe, 10 milyon lirası kredi desteği olmak suretiyle hemen köy yollarımıza, tüm alanlarda girmek suretiyle ihalesini bu yıl yaparak, köy yollarındaki sorunu çözmek için adımlarımızı atmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
`23 MİLLET BAHÇESİ´NİN AÇILIŞI YAPILDI´
Millet Bahçesi Projesi'nin devam ettiğini belirten Bakan Murat Kurum, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi yapmak için yola çıktıklarını kaydederek şöyle konuştu:
"Şu ana kadar 212 Millet Bahçesi´ni projelendirdik ve 23 Millet Bahçesi´nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirmiş olduk. Kilis´e de 101 bin metrekare bir Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Karataş Parkı´nın bulunduğu alan ve yanındaki 27 dönümlük alanı ki, bu alanı birbirine yeşil bir yürüyüş yolu ile bağlayacağız. İçinde sahabeler şehrine yakışacak yapıların olduğu, sahabelerimizin anılarının yaşatılacağı, kütüphanelerimizin, yürüyüş yollarımızın, bisiklet yollarımızın olduğu, içinde biyolojik göletimizin olduğu 101 bin metrekare büyüklüğündeki bir Millet Bahçesi´ni inşallah Kilis´imize kazandırmış olacağız. Bu projemiz yılsonuna kadar ihalesi yapılarak, imalatına başlanmış olacak."
`SOSYAL KONUT PROJESİNİ KARARLIKLA SÜRDÜRECEĞİZ´
Sosyal konut projesine de değinen Bakan Kurum, Kilis´te 735 sosyal konut yapılacağını belirterek, "Sosyal konut projemiz devam ediyor. Bu anlamda Türkiye´de tam 1 milyon 800 bin vatandaşımız bu sosyal konutlara başvurdu. Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar bu projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu çerçevede de Kilis merkezde 656 ve 84´de Polateli´nde olmak üzere toplamda 735 konutun yapımına hızlı bir şekilde başlayarak, vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli konutlarda oturmasını sağlamış olacağız" dedi.
Bakan Kurum ve beraberindekiler toplantının ardından kentte restorasyonu yapılan tarihi mekanlarda ve sokak sağlıklaştırma alanında incelemelerde bulundu.DHA-Politika Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU, Eyyüp BURUN
2020-07-18 15:54:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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