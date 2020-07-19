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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

DHA

Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Azez kentine bağlı Succu bölgesinde öğleden sonra terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Azez'de tedirginliğe yol açan patlamada 3 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 2 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Azez'de ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olanlar ise Kilis'e sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-07-19 19:54:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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