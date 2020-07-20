Kilis'te yoğun sis etkili oldu

Kilis’te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük yaşadı.
Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 3040 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adete göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak seyretti. Kilis'te yaz aylarında yoğun sis olması şaşkınlıkla karşılandı. KilisHatay, KilisGaziantep, KilisÖnüpınar, KilisMusabeyli, KilisPolateli ile KilisElbeyli kara yollarında sis etkili oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.