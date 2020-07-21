Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen şahıslar yakalandı

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen 29 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde M.H.’ye ait evde yapılan kontrollerde, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 29 yabancı uyruklu kişiyi yakalandı. 29 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, ev sahibi M.H. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.