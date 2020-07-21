Kilis´te 29 kaçak göçmen yakalandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´te, polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyeli M.H.'nin yaşadığı evde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 29 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ekipler göçmen kaçakçılığına yardım ettiği tespit edilen M.H.'yi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-07-21 12:41:11
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