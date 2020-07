Uğur Okulları Kilis Kampüsü'nün tanıtımı yapıldı

Uğur Okulları, yeni kampüs yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi Kilis’e taşıyor. Uğur markasının yarım asrı aşkın deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısı Uğur Okulları Kilis Kampüsünde öğrencilerle buluşacak.

Eğitim öğretim çalışmalarını 108 okulu ile sürdüren Uğur Okulları, yarım asrı aşkın deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlıyor. Her biri alanında deneyimli akademik kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, uzaktan eğitimde fark oluşturan Metodbox dijital eğitim platformu, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor.

Uğur Okulları, bu yıl açılan Kilis Kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek Uğur Okulları Kilis Kampüsü için düzenlenen basın toplantısında Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu bilgi verdi. Kulaberoğlu, “Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademeleri bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de akademik kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Tüm olanaklarımızla, hem okulumuzda alınan tedbirlerle hem de uzaktan eğitimimizle ‘yeni normal'e hazırız” şeklinde konuştu.



Bin 152 öğrenci kapasiteli Kilis Kampüsü açılıyor

Türkiye’nin 51 ilinde 68’i kampüs 108 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Nevzat Kulaberoğlu, Kilis Kampüsünün 25 milyon Türk Lirası yatırım bedeli olduğuna değindi. Kulaberoğlu, “Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Kilis Kampüsümüzü ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Lise son sınıfa kadar eğitim verecek, 48 derslikli, 10 bin 100 metrekarelik kapalı alan, 3 bin 200 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde erken STEM ve STEM laboratuvarları, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarları, Fuaye Alanı, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Revir, Kütüphane, Kapalı Yüzme Havuzu, 300 kişilik yemekhane, 300 kişilik konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 1152 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde, şimdiden aldığımız Koronavirüs tedbirleri ile güvenli ve hijyenik bir ortam sağladık. Uğur Okulları olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm okullarımızla yeni normale hazırız” dedi.



“Hibrit Eğitim Modeli ile Bütünleşik Öğrenme”

Uğur Okullarının, yüz yüze ve çevrimiçi eğitimin bütünleştiği eğitim modeli olan hibrit eğitim ile uzaktan eğitimde oluşturduğu farka değinen Kulaberoğlu, bütünleşik öğrenmeyi daha da ön plana alacaklarını açıkladı. Bu eğitim döneminden itibaren bütünleşik öğrenme ortamının daha da yaygınlaşacağını dile getiren Kulaberoğlu; “Artık okullar öğrencilere yalnızca bilgiyi aktardığımız yerler değil. Öğrencilerimize dijital olanaklarımız ile zaman ve mekan bağımsız çalışabilme avantajı sağlarken, yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme, doğrudan etkileşimde bulunabilmeyi birlikte sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kulaberoğlu, “3 yıldır okullarımızda aktif olarak kullandığımız, kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme öğretme platformumuz Metodbox ile pandemi döneminde okulu eve taşıdık. Yaklaşık 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 74 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam etti” dedi. Uğur Okulları bu yıl canlı derslerini de Metodbox’a taşıyarak bir ilki gerçekleştirecek. Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutulacak ve canlı dersler SeeMeet’te yapılacak, bütünleşik öğrenme kendi platformları ile desteklenecek” dedi.



“ ‘Eğitim Değerlidir’ felsefesi ile yaklaşımlarımızı kurguluyoruz”

Uğur Okullarının büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine değinen Kulaberoğlu, “Kaliteli eğitimi Türkiye’nin her noktasına ulaştırma hedefimiz ile yola devam ediyoruz. Elbette sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden ödün vermememiz gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye’nin 51 iline yayılan her okulumuzda, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedefe koyuyoruz” dedi. “Eğitim Değerlidir” felsefesinden yola çıkarak eğitim yaklaşımlarını kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu, bu kaliteli eğitimi en doğru şekilde öğrencileri ile buluşturacaklarına inandıklarını belirtti.



“Eğitim yaklaşımlarında 5 dil 2 becerinin kazandırılması önemseniyor”

Köklü ve global bir eğitim kurumu olan Uğur Okulları, öğrencilerinin 21’inci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguluyor. Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılması önemseniyor. Yaklaşımı anlatan Kulaberoğlu, “Birincisi anadil, yani Türkçemiz. Akademik başarının, ifade gücünün, sosyal diyalogların genel olarak hayat başarısının artması için anadili öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. İkincisi bilim dili olan Matematik. Öncelikli olarak öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Gerek yaşamımızda gerek işimizde kullanmak durumunda olduğumuz bunca teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek, daha verimli kullanır, ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani “öncelikle iyi insan olmak”, Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz; 'Sanat ve spor'. Sanatın ve sporun hayatımızın her anında olmasını istiyoruz” dedi.



“Sınavlara hazırlıkta öncü kurumuz”

Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu belirten Kulaberoğlu, “Uğur Okulları, yarım asrı aşkın sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz “Uğur Sınava Hazırlık Merkezi” ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.



Yurt dışı eğitimde BAU Global pasaportu

Hedeflerinin öğrencileri bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu aktaran Kulaberoğlu, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrenci hazırlayacaklarını söyledi. Öğrencilerin 21’inci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu; “Uğur Okulları olarak global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce’yi öğrencilerimize en iyi şekilde öğretiyoruz. Öğrencilerimiz, BAU Global iletişim ağında yer alan üniversiteler başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar” dedi.

Kilis Kampüsü kurucusu Mehmet Özkar ise Kilis’te böyle kaliteli bir eğitim verecek okula ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, “4 yıl önce Gaziantep’ten Kilis’e gelip okul açmak isteyen arayışı olanlar vardı. Böyle bir okulu büyükşehirleri yapabilirdik. Ama çok kazanmayalım, Kilis’e yapalım diye düşündük. Kilis’te iki büyük sorun var birincisi eğitim, ikincisi özel hastane bu nedenle iki sorundan birini en azından ortadan kaldıralım diye düşündük. En iyisini en güzelini yapmak için çalıştık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.