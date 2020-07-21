Suriye sınırında 300 bin dolar ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Türkiye´den Suriye´ye götürülmeye çalışılan 300 bin dolar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye´den Suriye´ye giden bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 300 bin ABD doları ele geçirildi. Paraya el koyan ekipler ismi açıklanmayan araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Savcılık paranın geldiği kaynağı ve gideceği yeri belirlemek için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-07-21 14:04:51
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