Emniyette 8 personel terfi etti

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 8 personel terfi ederek, bir üst rütbeye yükseldi.
2020 yılı terfi döneminde bir üst rütbeye terfi eden personel için Polisevinde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 3 Şube müdürü ile 5 komiserin bir üst rütbeye yükselmesi nedeniyle rütbelerini taktı. Terfi eden personelin ailelerinin katıldığı törende, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Terfi eden personeli kutlayarak, başarılarının devamını diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.