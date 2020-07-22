Emniyette 8 personel terfi etti

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 8 personel terfi ederek, bir üst rütbeye yükseldi.

2020 yılı terfi döneminde bir üst rütbeye terfi eden personel için Polisevinde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, 3 Şube müdürü ile 5 komiserin bir üst rütbeye yükselmesi nedeniyle rütbelerini taktı. Terfi eden personelin ailelerinin katıldığı törende, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Terfi eden personeli kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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