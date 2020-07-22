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Milletvekili Dülger’den HDP’nin Suruç önergesine tepki

İHA

AK Parti Kilis Milletvekili M. Hilmi Dülger Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada, HDP'nin Suruç ile ilgili vermiş olduğu önergeye tepki gösterdi.

Milletvekili Dülger’den HDP’nin Suruç önergesine tepki

AK Parti Kilis Milletvekili M. Hilmi Dülger Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada, HDP’nin Suruç ile ilgili vermiş olduğu önergeye tepki gösterdi.
AK Parti Kilis Milletvekili Dülger, 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili HDP grubunun verdiği önergesi aleyhinde AK Parti grubum adına söz aldığını ifade ederek, "Bilindiği üzere güvenlik birimlerimiz ülkede kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapmakta gerekirse bu uğurda yardan ve serden geçmektedir. Bu vesile ile Hakk’a yürüyen şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Türkiye bugüne kadar çoğu kez dış mihrakların ve onların yerli piyonu ve işbirlikçisi terör örgütünün hedefi olmuştur. Ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle pek çok ocağa ateş düşmüş çok sayıda güvenlik görevlilerimiz şehit olmuş ve bir çok vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmişlerdir.Bu terör olaylarının ortak noktası da ülkemizin birliğine dirliğine güvenliğine vatandaşlarımızın huzuruna kastetmiş olmalarıdır. Yapılan tüm demokratik reformlara rağmen terör eylemlerinden vazgeçmeyen insanlık dışı bu örgütlerle mücadelemiz her alanda ve büyük bir kararlılıkla devam etmekte olup sonuna kadar da devam edecektir. İşte bu kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında devletin terörle mücadelesinde içişleri bakanlığımız çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu vesile ile buradan Sayın Bakanımıza ve teşkilatımıza bu azimli ve başarılı mücadeleleri için teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum” dedi.
Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bir terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen, bir sivil toplum kuruluşunun görünüşte AynelArap’a yardım götürmek gayesi ile düzenlenen ancak gerçekte sınırda oluşacak karışıklık esnasında sınırın diğer tarafına örgüt sempatizanlarını ve militanlarını geçirmek gibi bir amacı olan STK ‘nın belediye ye ait kültür merkezinde toplanıldığı sırada daha sonra DEAŞ terör örgütüne mensup bir canlı bomba tarafından bombalı saldırı düzenlemiş bunun neticesinde 33 kişi hayatını kaybetmiş 87 kişi ise yaralanmıştır.Bu saldırı sonrası güvenlik güçleri derhal olaya el koyarak olası karışıklık sonucu izdiham oluşmasını önlemek bu tür olaylarda olası 2. bir patlamayı yapabildikleri düşüncesiyle gerekli tedbirleri almışlardır yaralıların hastanelere ulaştırılması için her türlü çaba sarf edilmiştir. Olay sonrası gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan ve olaya ilişkin deliller toplanıp hazırlık soruşturması için savcılık yapılması gerekenler soruşturma savcısının gözetiminde yapılmıştır. Önergenin karşısında olduğumuzu belirtirim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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