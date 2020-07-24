Sınıra askeri sevkıyat

Suriye sınırında bulunan Kilis’e askeri sevkıyat yapıldı.
Suriye sınırındaki birliklerde konuşlanacak olan askeri araçlar ile Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri tırlar üzerinde Kilis üzerinden karakollara gönderildi Askeri sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.