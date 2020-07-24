Rektör Karacoşkun’dan 24 Temmuz mesajı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Karacoşkun, mesajında, "Tarafsız, ilkeli, dürüst habercilik anlayışıyla görevlerini büyük özveriyle yerine getiren, halkın haber alabilmesi için gece gündüz çalışan değerli basın emekçilerimizin Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlarım” ifadesine ver verdi.

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