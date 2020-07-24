Kilis’te uyuşturucu operasyonu

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Kilis’in Elbeyli ilçesinde Kenevir bitkisi kubar esrar ile mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elbeyli İlçesi Geçerli Köyü ile Selmincik köylerinde Ö.K. isimli şahsın tarlasında ve evinde yapılan aramada, 346 kök kenevir bitkisi, 43 kilo 200 gram kubar esrar ile 452 adet uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirildi.

Soruşturma jandarma tarafından derinleştirilerek sürdürülüyor.

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