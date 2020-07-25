Kilis Belediyesi Ayasofya’da maske dağıttı

Kilis Belediyesi tarafından Ayasofyai kebir camii şerifin tekrar ibadete açılması nedeniyle İstanbul’da maske dağıttı.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ayasofyai kebir camii şerifin tekrar ibadete açılması nedeniyle İstanbul’da maske dağıttıklarını ifade ederek, "Belediyemiz tarafından üretilen maskelerin ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirdik. Ayasofya camimizin ülkemize, milletimize ve tüm islam ailemine hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.