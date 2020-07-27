Kaymakam Soysal göreve başladı

Kilis’in Polateli ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, kente gelerek görevine başladı.
13 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Polateli Kaymakamlığına atanan Muhammed Üsame Soysal Polateli ilçesine gelerek görevini başladı.
Kaymakam Soysal, daire müdürlerinden ilçe hakkında brifing aldı.
Polateli Kaymakamı Mahmut Şener’in Elazığ Vali Yardımcılığına atanmasıyla yerine Giresun Piraziz Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal atanmıştı.
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