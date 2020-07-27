Kaymakam Soysal göreve başladı

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’in Polateli ilçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, kente gelerek görevine başladı.

13 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Polateli Kaymakamlığına atanan Muhammed Üsame Soysal Polateli ilçesine gelerek görevini başladı.

Kaymakam Soysal, daire müdürlerinden ilçe hakkında brifing aldı.

Polateli Kaymakamı Mahmut Şener’in Elazığ Vali Yardımcılığına atanmasıyla yerine Giresun Piraziz Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal atanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.