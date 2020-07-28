"Daha dün gibi..."

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Kilis İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 yıldır Kilis’te İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevini yürüten Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Burdur İl Jandarma Komutanlığına atandı. Aynı kararname ile Kilisli olan Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

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