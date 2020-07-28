Kilis'te üst yapı hizmetleri sürüyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, kent genelinde kaldırım tamiratı, yeni kaldırım çalışması ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis’te bulunan bozulan tahrip olan kaldırımların tamirat işlemleri ile yeni kaldırımlar yapılıyor. Asfalt ile yama işlemlerine son sürat gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirli bir plan çerçevesinde bozulan tahrip olan yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.