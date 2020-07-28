Kilis´te göçmen kaçakçılığına 2 gözaltı

"Daha dün gibi..."

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu M.E. yönetimindeki otomobili Kartalbey Mahallesi'nde durdurdu. Suriye'den kaçak yollarla yurda giren bir göçmenin yakalandığı otomobildeki M.E. gözaltına alındı. M.E.'nin sorgusunun ardından polislerin bir adreste yaptığı aramada 2 kaçak göçmen daha yakalanırken, ev sahibi M.K. de gözaltına alındı.

Suriye'den kaçak yollarla yurda giren Suriye uyruklu 3 göçmen Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-07-28 12:03:43



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