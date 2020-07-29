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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal gölün kent turizmine kazandırılması isteniyor

İHA

Doğal gölün kent turizmine kazandırılması isteniyor

Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, Polateli ilçesinde doğal şekilde oluşan gölün mesire alanına dönüştürülerek kent turizmine kazandırılması için girişimde bulundu
İl Özel İdaresine ait 50 dönüm arazide 10 yıl önce dağlık alandan yol yapımı için hafriyat alınması sırasında yer altı kaynak sularının yüzeye çıkması nedeniyle 2 ayrı doğal göl oluştu. Göllerin çevresindeki tarla sahiplerinin gölden su çekerek arazilerini sulamalarına rağmen gölün kurumaması dikkat çekiyor. Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, İl Özel İdaresine başvurarak buranın mesire alanına dönüştürülmesi istedi. Oğuztürk, 10 yıl önce yol yapımı için buradan malzeme çekildiğini ifade ederek, “Bu alan yaklaşık 50 dönüm civarındadır. Gargaran diye tabir edilen yol yapımında kullanılan malzeme olan bir toprak yapısına sahiptir. Suyla çamurlaşmayan bir malzemedir. Yol yapımlarında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Bu alandan malzeme çekilirken doğal su çıktı, bunun üzerine diğer taraflardan malzeme çekildi. Doğal gölet oluştu. 10 yıldır bu su hiç çekilmedi, gölün her iki tarafından çiftçiler, arazilerini sulamak için su çekiyorlar. Buna rağmen gölden su eksilmiyor. Buradaki alandaki malzemelerin çekildikten sonra en az 1015 dönümlük alanda göl haline getirebiliriz. Etrafını ağaçlandırarak, güzel bir mesire alanına getirebiliriz. Bunun için çabamız var. İl Özel İdaresine başvurdum. İnşallah takipçisi olacağız” dedi.

Göle balık bırakıldı
Oğuztürk, göle balık bıraktığını ifade ederek, “Kendi havuzumdaki balıkları toplayarak buradaki göle bıraktık. Şu anda milyonlarca balık yavrusu var, 56 yıldır balıklar üremeye devam ediyorlar. Zaman zaman akşam serinliğinde oltayla gelip balık tutanlar var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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