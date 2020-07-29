Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Milletvekili Ahmet Salih Dal, vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulundu. Dal, şunları kaydetti:
"Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşerilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım."DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-07-29 15:00:03
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