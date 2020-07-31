Kilis'te Kurban Kesen 40 Kişi hastanelik oldu

Kilis'te kurban keserken yaralanan 40 acemi kasap hastanelik oldu.
Kilis'te bayram namazından çıkan vatandaşlar kurbanlıklarını bahçelerinde, havuşlu evlerinde kesti. Kurban keserken kendilerini yaralayan 40 acemi kasap, Kilis Devlet Hastanesi ile özel kliniklere başvurdu. Tedavileri yapılan acemi kasaplar taburcu edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.