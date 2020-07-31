Kilis'te Kurban Kesen 40 Kişi hastanelik oldu

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Kilis'te kurban keserken yaralanan 40 acemi kasap hastanelik oldu.

Kilis'te bayram namazından çıkan vatandaşlar kurbanlıklarını bahçelerinde, havuşlu evlerinde kesti. Kurban keserken kendilerini yaralayan 40 acemi kasap, Kilis Devlet Hastanesi ile özel kliniklere başvurdu. Tedavileri yapılan acemi kasaplar taburcu edildi.

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