Kilis’e su verilmeye başlandı

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Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Elektrik arızası nedeniyle su kesintisi uygulandığını şehre yeniden su verilmeye başlandığını, vatandaşların tasarruflu su kullanmaya çağırdığını söyledi.

Belediye Başkana Bulut, Edaş’dan kaynaklanan elektrik kesintisinden dolayı kaynaklarından yeteri kadar su alınamaması nedeniyle geçici olarak su kesintisi gerçekleştiğini ifade ederek, “Halihazırda şehrin tamamına tekrar su verilmeye başlanılmıştır. Yaşanan aksaklık nedeniyle değerli hemşerilerimizden özür diliyor, depolarımızdaki su seviyesinin normal seviyeye ulaşması için geçecek olan önümüzdeki 23 gün içerisinde suyumuzun tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu önemle rica ediyoruz” ifadesini kullandı.

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