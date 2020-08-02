Kilis’te 5 bin aileye kurban yardımı

Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi, Kilis’te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı.
Kilis Eski milletvekili ve Belediye başkanı Hasan Kara’nın girişimleriyle Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi tarafından Kilis’te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı. Et alacak vatandaşların yardım kartları muhtarlar tarafından dağıtıldı. 7 ayrı dağıtım merkezine gelen vatandaşlar, kendilerine verilen kartları teslim ederek, etlerini alarak evlerinin yolunu tutular.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.