Kilis’te 5 bin aileye kurban yardımı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi, Kilis’te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı.

Kilis Eski milletvekili ve Belediye başkanı Hasan Kara’nın girişimleriyle Pakistanlı işadamı Ahmed Haşimi tarafından Kilis’te ihtiyaç sahibi 5 bin aileye kurban eti dağıttı. Et alacak vatandaşların yardım kartları muhtarlar tarafından dağıtıldı. 7 ayrı dağıtım merkezine gelen vatandaşlar, kendilerine verilen kartları teslim ederek, etlerini alarak evlerinin yolunu tutular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.