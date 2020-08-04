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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’e sosyal koruma kalkanında 24 milyon TL

İHA

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis'e 24 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.

Kilis’e sosyal koruma kalkanında 24 milyon TL

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis’e 24 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.
Milletvekili Dülger, krona virüs tedbirleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 24 milyon TL destek verildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Aile ve Çalışma Bakanlığımız tarafından salgın boyunca ihtiyaç sahiplerine ve çalışanlara Kilis’imize 24 milyon 28 TL 735 kuruş destek sağlandı. İlimize aktaran hükumetimiz pandemiden etkilenen hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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