Kaldırım işgali yapan esnafa deneti

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent genelindeki kaldırım işgali yapan esnaflara denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bayram sonrası çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Esnafların işgal ettiği kaldırımlar normale çevirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri gece gündüz demeden süreceği bildirildi.

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