Kilis’te üst düzey denetim

Kilis’te, 81 ilde olduğu gibi kent genelinde protokol üyelerinin katılımıyla denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatı ile bugün 81 ilde eş zamanlı, esnaflar vatandaşlar maske takmaları ve tedbirlere uymaları noktasında protokol üyeleri tarafından uygulama yapıldı.

Kilis Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, protokol üyeleri ve oda başkanları ile birlikte Cumhuriyet Caddesinde esnafları gezerek, korona tedbirlerine uymaya davet etti.

Daha sonra protokol üyeleri tüm şehre dağılarak vatandaşları ve de esnafları konu hakkında bilgilendirmeye devam ettiler.

Bir açıklama yapan Vali Recep Soytürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile bugün 81 ilde farkındalık oluşturmak için sahaya indiklerini ifade ederek, “81 ilde valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, belediye başkanları, ticaret odası başkanları, tüm kurum müdürleri, denetim ekipleri bir farkındalık oluşturmak için bugün akşama kadar dolaşacağız. Hem esnafımızı hem vatandaşımızı, dernekleri, lokalleri, denetlenecek yerleri bugün akşama kadar dolaşacağız. Zaten denetim ekiplerimiz var ama farkındalığı arttırmak için ve bunu üst düzeyde tutmak için bütün Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmekten öte, rehberlik etmek, bir farkındalık oluşturmak, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmak için bugün denetime başlamış bulunmaktayız. Bütün arkadaşlarımızla beraber çıktık, farklı sokaklarda farklı semtlerde, vatandaşlarımızı, esnafımızı, ticaret erbabımızı dolaşmış olacağız” dedi.

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