Belediyeden bin kişiye sıcak yemek

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Kilis Belediyesi tarafından maddi durumu yerinde olmayan yaşlılara günde bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, sıcak yemeklerin üretildiği merkezde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen’den bilgi olan Başkan Bulut, “WFP, IOM ve GİZ projelerinin finanse ettiğimiz günlük bin adet sıcak yemek dağıtımımız, maddi durumu iyi olmayan yaşlı ailelere verilmeye devam ediyor” dedi.

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