Kilis´te 10 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´te, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta, yurda kaçak yollarla giren Suriyeli 10 göçmen yakalandı. Polis, sürücü M.S.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde M.S. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunanların kimliklerini kontrol eden polisler, 10 kişinin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye girdiğini tespit etti. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü M.S. ise gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-08-07 09:52:39



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