Kaymakam Turan denetim yaparak maske dağıttı

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Kilis’in Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, İlçede denetim yaparak vatandaşlara maske dağıttı.

Kaymakam Yusuf Turan, kurum amirleri ve kolluk görevlileri ile birlikte Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşlara sosyal mesafe kurulları ile maske takmaları konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Turan, vatandaşlara maske dağıttı.

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