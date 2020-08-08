Kaymakam Kırçuval’dan korona denetimi

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Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek Covıd19 salgınına karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kaymakam Sertaç Kırçuval, Protokol üyeleri ile birlikte Musabeyli ilçesindeki esnaflar ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları ve maske konusunda ulardı.

Kaymakam Sertaç Kırçuval, “ Salgına karşı mücadele konusunda alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirici broşür dağıttık. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın korona virüs tedbirleri konusunda gerekli tedbiri almalarını istiyoruz” dedi.

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