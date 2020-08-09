25 Ton patates imha edildi

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Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından insan sağlığına aykırı olan 25 ton patates ele geçirildi. Patatesler yakılarak imha edildi.

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye’den Suriye’ye götürülen 25 ton insan sağlığına zararla patates ele geçirildi. İnsan sağlık şartlarına uymayan ve İnsan sağlığını tehlikeye atacağı gerekçesiyle 25 ton patates yakılarak imha edildi.

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