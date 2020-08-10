Pandami öncesi ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor

Kilis’ten, Ramazan ve Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için giden Suriyeliler, Türkiye’ye dönmeye başladı.

Pandemi döneminden önce Ramazan ve Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için mart ayı içerisinde 3 bin kişi ülkesine gitmişti. Ülkelerine gittikleri sürede sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Suriyeliler’in ülkelerine gidişleri durdurulmuştu. Bu süreçte ülkesine gitmiş olan 3 bin Suriyeli’nin gelişleri devam ediyor.

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