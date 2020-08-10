Kilis’te toprak altında kalan işçi ağır yaralandı

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Kilis’te su borusu döşerken toprak altında kalan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir buçuk metre derinliğinde açılan kanala su borusu döşeyen Hüseyin D. (50) isimli işçi, toprak yığını altında kaldı. Toprağın altında kalan işçiye ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. İşçi, yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu toprağın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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