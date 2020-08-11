7 Aralık Üniversitesi'de güneş pili üretilecek

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle İle Güneş pili üretilmesi için proje hazırlandı.

7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Üyesi Mesut Yalçın’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘’Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen Bor Nitrür Katkılı Nano Kompozit Fiber Tabanlı Kuantum Nokta Duyarlı Güneş Pillerinin Üretilmesi’’ başlıklı proje, 3501 kariyer geliştirme projeleri kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi. Projede, bir doktora sonrası araştırmacı, bursiyer olarak ise bir yüksek lisans öğrencisi görev alacaktır.

7 Aralık Üniversitesinden yapılan açıklamada, “ Günümüzde uygarlığın ve bilgi toplumunun her alanda ihtiyaç duyduğu enerjinin önemi giderek artmaktadır. Ulusların ve toplumların gelişmişliği hiç şüphesiz ürettikleri yenilenebilir enerji ile doğru orantılıdır. Yenilenebilir enerji üretimi, kalkınmanın ve gelişmişliğin bir göstergesidir. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneş enerjisi en yüksek potansiyele sahip enerji türüdür. Türkiye, konumu itibarı ile güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yapabilecek önemli potansiyele sahip ülkeler arasındadır. Proje sayesinde; TÜBİTAKKilis 7 Aralık Üniversitesi ortaklığı ile bor katkılı, nano kompozit fiber tabanlı, yüksek verime sahip yeni nesil güneş pillerinin üretimi yapılacaktır. Proje ile ülkemizin temiz enerji üretim potansiyeline önemli bir katkı sağlanacaktır” ifadesine ver verildi.

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