İlçelerdeki korona denetimlerine Kaymakamlarda katıldı

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Kilis’in Polateli, Elbeyli ile Musabeyli ilçelerinde Kaymakamların başkanlığında korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ilçelerinde İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda Covid19 ile mücadele kapsamında ''Sağlık İçin Hepimiz İçin'' sloganıyla yapılan denetimlere bizzat katılarak, vatandaşlar ve iş yerlerine özellikle maske, mesafe ve temizlik konuları başta olmak üzere Covid19 ile mücadele tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

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