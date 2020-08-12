Çevreyi kirleten besiciler şehir dışına çıkarıldı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban bayramı öncesi kurbanlık getiren besicileri çevreyi kirlettiği gerekçesiyle kent merkezindeki ağılları kapatıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde hayvan besiciliği yapan kişilere yönelik denetimler attırıldı. Zabıtanın denetimleri sonucu, Kurban bayramı öncesinde şehir içinde besicilik yapmaması konusunda uyarıldı. Zabıta Müdürlüğü tarafından besiciler, Kurban bayramı sonrasında ise uyarılara uymayanlara idari işlem uygulandı. Buna rağmen kent merkezinde küçükbaş hayvan besiciliği yapanların ağılları boşaltıldı. Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu ağıllar ve çevresi temizlenerek, hijyen hale getirildi. Ağıllar mühürlendi. Denetimlerin aralıksız şekilde süreceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.